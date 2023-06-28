СМИ: В Бельгии разрешили разморозку российских активов без наличия европейского ВНЖ

Впервые про разморозку активов российского инвестора без европейского ВНЖ стало известно в начале мая — это был первый подобный случай на рынке. Прежде частным лицам удавалось добиться разблокировок, однако это единичные случаи (по данным газеты, не больше десяти), и у заявителей всегда был вид на жительство в ЕС.