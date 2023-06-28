СМИ: В Бельгии разрешили разморозку российских активов без наличия европейского ВНЖ

Международный депозитарий Euroclear разблокировал активы российского инвестора без наличия вида на жительство в Европе — это уже второй подобный случай за последние два месяца. Решение вынесено министерством финансов Бельгии, речь идет о денежных средствах от погашения еврооблигаций на 10 млн долларов, выяснила газета «Коммерсантъ».
Впервые про разморозку активов российского инвестора без европейского ВНЖ стало известно в начале мая — это был первый подобный случай на рынке. Прежде частным лицам удавалось добиться разблокировок, однако это единичные случаи (по данным газеты, не больше десяти), и у заявителей всегда был вид на жительство в ЕС.
«Мы получили индивидуальную лицензию в отношении частного инвестора от казначейства Бельгии. У клиента есть счет в Европе, но нет европейского ВНЖ», — рассказал Forbes руководитель санкционной практики коллегии адвокатов «Делькредере» Андрей Тимчук про первый случай разморозки.
Сейчас же впервые удалось добиться разморозки активов как в отношении заявителя — банка, так и третьего лица — топ-менеджера кредитного учреждения. Личность не уточняется, но известно, что банк входит в топ-100 кредитных организаций России. В «Делькредере» рассказали «Коммерсанту», что разрешение получено 27 июня.
Моментально перевести замороженные средства в Россию не получится, обратил внимание Ткачук. Из Euroclear активы будут направлены в финансовую организацию, одобренную при процедуре разблокировки, к примеру, австрийскую, а после — за пределы ЕС. В частности, можно осуществить вывод в российские организации, которые не находятся под санкциями.
В экспертном сообществе отмечают, что шансы возрастают, если местом для перевода средств указан европейский депозитарий или банк. Однако, несмотря на появившуюся тенденцию, расчитывать на массовую и быструю разморозку активов не стоит — соблюдение даже всех необходимых условий не дает гарантий, предупреждают специалисты.
«Среди наших клиентов были лица, удовлетворяющие всем этим требованиям, однако по их заявлениям никакие решения до сих пор не приняты», — заметил советник практики банковского и финансового права Stonebridge Legal Павел Кутовой.
В декабре 2022 года в рамках девятого санкционного пакета Бельгия разрешила временно разблокировать активы российского Национального расчетного депозитария (НРД). В апреле издание Le Soir сообщило, что бельгийский Минфин обрабатывает около тысячи заявок на разблокировку активов от граждан РФ — из них порядка 300 на тот момент получили отказ.
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