Ситуация в зоне боевых действий становится все хуже для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку ВСУ находятся на грани полного развала. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Украинские вооруженные силы находятся на грани развала. Они полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства», — отметил он.
Украинцы, добавил Макгрегор, делают все, чтобы избежать призыва на военную службу. Начавшееся контрнаступление ВСУ полковник назвал «последним вздохом» для Зеленского и его окружения.
Ранее офицер армии США в отставке Скотт Риттер заявил, что ВСУ постепенно теряют наиболее обученных военнослужащих, а командование вынуждено заменять их неопытными новобранцами.