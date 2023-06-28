Dw.com: Фирташ получил дипломатическую должность на фоне риска экстрадиции в США

Журналисты ссылаются на решение Высшего земельного суда Вены по делу об экстрадиции бизнесмена в США. Фирташ получил дипломатическую должность, чтобы остаться в Австрии. Отмечается, что в документах, которые оказались в распоряжении редакции, приводятся аргументы защиты бизнесмена.