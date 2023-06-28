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Dw.com: Фирташ получил дипломатическую должность на фоне риска экстрадиции в США

Политика
Dw.com: Фирташ получил дипломатическую должность на фоне риска экстрадиции в США

Украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа назначили на должность советника при международных организациях Белоруссии. Об этом написало издание Dw.com.

Журналисты ссылаются на решение Высшего земельного суда Вены по делу об экстрадиции бизнесмена в США. Фирташ получил дипломатическую должность, чтобы остаться в Австрии. Отмечается, что в документах, которые оказались в распоряжении редакции, приводятся аргументы защиты бизнесмена.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины сообщила о предъявлении обвинений Дмитрию Фирташу и некоторым его сотрудникам. По версии правоохранителей, бизнесмен присвоил средства на закупку газа.

#фирташ #Белоруссия #австрия