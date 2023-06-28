Подоляка: российский беспилотник «Охотник» опозорил «чудо-оружие» украинской армии в зоне СВО

Вооруженные силы РФ тестируют новое вооружение в зоне спецоперации, которое превосходит многие западные аналоги. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.
Пока ВСУ надеются на дорогостоящее натовское оружие, Россия разрабатывает собственные системы. Одним из таких примеров является ударный дрон С-70 «Охотник», который применяется российской армией на нескольких участках линии фронта.
Подоляка отметил, что эта модель БПЛА более продвинутая, чем турецкий Bayraktar. По его словам, на его фоне последний не оправдывает статус «чудо-оружия».
«"Охотник" — это оружие следующей войны. Помимо того, что это ударный и малозаметный беспилотник, в нем еще проработаны элементы искусственного интеллекта», — пояснил аналитик.
Он подчеркнул, что благодаря этим возможностям «Охотник» может определять цели и уровень их опасности. Помимо этого, добавил он, дрон сам решает, уничтожать их или нет.