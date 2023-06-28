Bloomberg: на российскую нефть в мае пришлось почти 50% индийского импорта

За отчетный период Индия ввезла из РФ 1,96 млн баррелей нефти в день, что на 15% превышает апрельский максимум. Аналитики связывают рост поставок с ценой российского сырья, которое продается значительно дешевле энергоресурсов из других стран. Так, в апреле эта нефть обходилась Индии в 68 долларов за баррель, в то время как саудовская стоила почти 87 долларов, а иракская — почти 78 долларов.