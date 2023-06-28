NetEase: антироссийская политика Японии привела к быстрому контрудару Путина

Автор материала отметил, что Токио начал придерживаться более жесткой позиции в отношении России после начала украинского конфликта. Япония поддержала санкции, которые инициировал Запад. Ситуация продолжила обостряться, поскольку премьер-министр Фумио Кисида не думает отказываться от воинственных планов. Дело в том, что в Японии появится офис НАТО, передает «ПолитРоссия».