Президент России Владимир Путин подписал неприятный для Японии документ, который стал сигналом для всего мира. Об этом написало китайское издание NetEase.
Автор материала отметил, что Токио начал придерживаться более жесткой позиции в отношении России после начала украинского конфликта. Япония поддержала санкции, которые инициировал Запад. Ситуация продолжила обостряться, поскольку премьер-министр Фумио Кисида не думает отказываться от воинственных планов. Дело в том, что в Японии появится офис НАТО, передает «ПолитРоссия».
Затем Путин подписал закон, согласно которому 3 сентября будет праздноваться День Победы над милитаристской Японией. Это стало контрударом со стороны Москвы, считает автор.
«Эта месть быстрая и исторически точная. Путин поставил свою подпись и послал Кисиде прямое предупреждение», – сказано в статье.
Ранее генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно выразил недовольство из-за российского закона. По его словам, не следует создавать ненужное противостояние между народами.