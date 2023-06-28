Минобороны Тайваня сообщило о появлении двух российских фрегатов рядом с островом

Тайвань обнаружил появление двух российских фрегатов рядом с островом 27 июня. Военные внимательно наблюдали за их передвижением, заявили в министерстве обороны государства.
«По состоянию на 23.00 (18.00 по московскому времени — Прим. ред.) были обнаружены два российских фрегата, которые продвигались с юга на север по нашей восточной акватории», — говорится в сообщении ведомства.
В МО Тайваня отметили, что корабли ВМФ РФ в скором времени выплыли из зоны реагирования. По их информации, они направились на юго-восток вдоль побережья.
Ранее стало известно, что Вашингтон поставил Тайбэю партию разведывательных дронов JUMP 20 на безвозмездной основе.