Латвия, Финляндия, Чехия и Испания понесли серьезные потери из-за отсутствия российских туристов

Латвия не принимает туристов из РФ с осени 2022-го. В июне этого года там прекратили выдачу виз россиянам. При этом стране не хватает туристов из РФ, заявил гендиректор Baltic Travel Group Владислав Корягин. Путешественники из Европы не смогли заменить россиян на курортах.