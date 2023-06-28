Латвия, Финляндия, Чехия и Испания понесли серьезные потери из-за отсутствия российских туристов

Ряд стран терпит убытки без российских туристов, число которых существенно сократилось за последнее время.
Латвия не принимает туристов из РФ с осени 2022-го. В июне этого года там прекратили выдачу виз россиянам. При этом стране не хватает туристов из РФ, заявил гендиректор Baltic Travel Group Владислав Корягин. Путешественники из Европы не смогли заменить россиян на курортах.
В Финляндии уже не рассчитывают на возвращение туристов из РФ. Ранее страна принимала 1,2 млн россиян ежегодно, отмечает Euronews. Многие из них ездили в Финляндию не только отдохнуть, но и за покупками.
Похожая ситуация наблюдается и в Испании, отмечает телеканал «360». Местные отельеры жалуются, что европейцы ведут себя экономнее россиян, которые приезжали на отдых ради роскоши и деликатесов.
Число российских туристов в Чехии сократилось до нескольких тысяч в год. Местные жители тратят намного меньше, чем гости из РФ. Турбизнес ощутил отсутствие россиян на местных курортах.