МИД РФ: русофобия в странах Прибалтики приняла юридическое оформление

В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что на территории стран Прибалтики наблюдается не только уничтожение советских памятников, но и борьба с историей. Плюс ко всему там поступают угрозы людям, которые высказываются в поддержку России. Такие личности сразу попадают под уголовное преследование.