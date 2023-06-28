МИД РФ: русофобия в странах Прибалтики приняла юридическое оформление

Русофобская политика руководства прибалтийских государств приняла юридическое оформление. С таким заявлением выступил замглавы департамента по работе с соотечественниками за границей МИД РФ Владимир Андреев.
В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что на территории стран Прибалтики наблюдается не только уничтожение советских памятников, но и борьба с историей. Плюс ко всему там поступают угрозы людям, которые высказываются в поддержку России. Такие личности сразу попадают под уголовное преследование.
«Это неправильно, это страшно, это вот и есть русофобия в таком юридическом оформлении», — подчеркнул Андреев.
Издание Niezależny Dziennik Polityczny ранее уличило Польшу в использовании русофобии для маскировки кризиса в стране.