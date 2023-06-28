Резников уверен, что «главные события» контрнаступления ВСУ еще не произошли

Миру еще предстоит увидеть «главные события» так называемого контрнаступления украинской армии. Соответствующее заявление сделал министр обороны страны Алексей Резников.
Глава ведомства подчеркнул, что когда данные события произойдут, их увидят «все». При этом Резников не уточнил, что именно имел в виду. Он также подтвердил, что Киев еще не задействовал основные воинские резервы в контрнаступлении.
«Когда это произойдет, вы все это увидите... Все увидят все», — приводит слова Резникова газета Financial Times.
Украинский министр добавил, что появление солдат ВСУ в населенных пунктах на линии боевого соприкосновения не относится к «главным событиям» контрнаступления. Резников также назвал текущие результаты Киева «предварительным просмотром» намного более масштабных действий.