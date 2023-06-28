Bloomberg: страны ЕС планируют нарастить объемы хранящегося на Украине газа

Страны ЕС могут нарастить поставки природного газа на территорию Украины, поскольку европейские хранилища заполнены. Об этом агентству Bloomberg сообщили неназванные источники.
Уровень заполненности газовых хранилищ в Европе достиг показателя больше обычного. В связи с этим участники рынка начали смотреть в сторону Украины.
Как сообщает агентство, Украина является рискованным направлением, однако она располагает достаточно большими хранилищами и низкими тарифами. Увеличить поставки голубого топлива на украинскую территорию планируется в третьем квартале текущего года, заключил собеседник Bloomberg.