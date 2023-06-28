Украинские войска открыли артиллерийский огонь по Кировскому району Донецка

Украинские войска после семичасового перерыва возобновили артиллерийский обстрел Донецка. Об этом утром 28 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Под удар попал Кировский район Донецка. Противник начал наносить удары в 06:40 по московскому времени со стороны населенного пункта Кураховка. Всего было выпущено шесть снарядов 155-миллиметрового калибра.
До этого Донецк обстреливался 27 июня в 23:25. Тогда украинские войска выпустили по городу шесть снарядов калибра 155 миллиметров.