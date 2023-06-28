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Украинские войска открыли артиллерийский огонь по Кировскому району Донецка

Происшествия
Украинские войска открыли артиллерийский огонь по Кировскому району Донецка

Украинские войска после семичасового перерыва возобновили артиллерийский обстрел Донецка. Об этом утром 28 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Под удар попал Кировский район Донецка. Противник начал наносить удары в 06:40 по московскому времени со стороны населенного пункта Кураховка. Всего было выпущено шесть снарядов 155-миллиметрового калибра.

До этого Донецк обстреливался 27 июня в 23:25. Тогда украинские войска выпустили по городу шесть снарядов калибра 155 миллиметров.

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