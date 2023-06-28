Суд в Новосибирске оштрафовал депутата на 300 тысяч рублей за мошенничество

Против Поповцева возбуждено уголовное дело о хищении чужого имущества в крупном размере, совершенным лицом с использованием служебного положения. Следствие установило, что депутат обеспечил фиктивное трудоустройство помощницы, а та в ответ должна была переводить ему всю свою зарплату.