Водитель бетономешалки погиб при столкновении с грузовиком в Бурятии

Бетономешалка Shacman столкнулась с грузовым ГАЗ-3307 на федеральной трассе Р-259 «Байкал» в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ГИБДД.
Авария произошла вечером 27 июня на 552-м километре трассы в Мухоршибирском районе. Предварительно установлено, что водитель спецтехники не справился с управлением, допустив столкновение с грузовиком, который двигался в попутном направлении. После этого Shacman съехал в кювет и опрокинулся.
На месте ДТП погиб 60-летний водитель бетономешалки. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего. О состоянии второго водителя не сообщается.