Водитель бетономешалки погиб при столкновении с грузовиком в Бурятии

Авария произошла вечером 27 июня на 552-м километре трассы в Мухоршибирском районе. Предварительно установлено, что водитель спецтехники не справился с управлением, допустив столкновение с грузовиком, который двигался в попутном направлении. После этого Shacman съехал в кювет и опрокинулся.