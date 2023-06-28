Российские военные отбили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Украинские вооруженные силы попытались ударить по позициям российских войск на Запорожском направлении. Однако атака противника была успешно отражена, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
По его словам, передовые российские подразделения вступили в бой с украинскими солдатами в районе Малой Токмачки. Военнослужащие действовали при поддержке артиллерии. Им удалось ликвидировать вражескую бронемашину, а также живую силу, передает РИА Новости.
«Огнем гаубичной артиллерии уничтожена живая сила и автомобильная техника националистов, пытавшихся атаковать силами до взвода в направлении Новоданиловки и Лугового», — сообщил Чехов.
Он добавил, что ВСУ хотели провести скрытую перегруппировку на Южнодонецком направлении. Противник попытался совершить артиллерийские удары по позициям российских войск. Однако бойцы группировки уничтожили врага.