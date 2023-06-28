Российские военные отбили атаку ВСУ на Запорожском направлении

По его словам, передовые российские подразделения вступили в бой с украинскими солдатами в районе Малой Токмачки. Военнослужащие действовали при поддержке артиллерии. Им удалось ликвидировать вражескую бронемашину, а также живую силу, передает РИА Новости.

