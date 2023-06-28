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Российские военные отбили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Армия
Российские военные отбили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Украинские вооруженные силы попытались ударить по позициям российских войск на Запорожском направлении. Однако атака противника была успешно отражена, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

По его словам, передовые российские подразделения вступили в бой с украинскими солдатами в районе Малой Токмачки. Военнослужащие действовали при поддержке артиллерии. Им удалось ликвидировать вражескую бронемашину, а также живую силу, передает РИА Новости.

«Огнем гаубичной артиллерии уничтожена живая сила и автомобильная техника националистов, пытавшихся атаковать силами до взвода в направлении Новоданиловки и Лугового», — сообщил Чехов.

Он добавил, что ВСУ хотели провести скрытую перегруппировку на Южнодонецком направлении. Противник попытался совершить артиллерийские удары по позициям российских войск. Однако бойцы группировки уничтожили врага.

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