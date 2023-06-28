Две грузовые «Газели» загорелись после лобового столкновения в Алтайском крае

Авария с участием двух грузовых «Газелей» произошла в Табунском районе Алтайского края. В результате ДТП погиб 28-летний мужчина, сообщили в региональном МЧС.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел на трассе Табуны — Кулунда. После лобового столкновения автомобили загорелись. На месте происшествия работали расчеты пожарной службы. Им удалось оперативно потушить огонь и предотвратить увеличения числа погибших.
Уточняется, что еще два человека получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в ближайшую больницу. На месте ДТП продолжают работать сотрудники специальных служб. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии.