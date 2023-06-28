Китай выразил готовность сотрудничать с Россией в развитии возобновляемой энергии

Власти Китая готовы работать совместно с Россией над развитием возобновляемой энергии. Такое заявление сделала генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань.
Она приняла участие в пленарном заседании Восточного нефтегазового форума, открывшегося во Владивостоке. Пяо Янфань отметила, что Китай активно занимался зеленой и низкоуглеродной трансформацией последние десять лет. Страна развивает возобновляемые источники энергии опережающими темпами.
«Мы также готовы активизировать координацию с Россией, в том числе с Приморским краем, в области возобновляемой энергии, чтобы общими усилиями способствовать устойчивому развитию», — заявила дипломат.
Пяо Янфань добавила, что установленные мощности в КНР превысили отметку в один миллиард киловатт. Это на 40% больше общей инфляции по выработке электроэнергии.