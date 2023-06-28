Дипломат Логвинов: ограничения на нефть из России несут риски для энергобезопасности ЕС

Препятствия, которые создает Евросоюз на пути поставок нефти из России в рамках новых санкций, несет риски для энергетической безопасности. Об этом сообщил и.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов.
По словам дипломата, барьеры для поставок российской нефти приведут к повышению цен на ресурс на рынке Евросоюза. Дополнительно ограничения могут нанести ущерб тем странам, которые получали выгоду за счет морских перевозок, пишут «Известия».
Как отметил Логвинов, Брюссель подначивает страны-участницы содружества присоединиться к ограничительым мерам. Но они не соответствуют их национальным экономическим интересам.