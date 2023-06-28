«Брамос» поставит первые ракеты на Филиппины в конце декабря

Поставки первых ракет «Брамос» на Филиппины начнутся в конце декабря этого года. Такое заявление сделал директор по экспорту компании Правин Патхак.
Как известно, в январе прошлого года Министерство обороны Филиппин заключило контракт с «Брамосом» на поставку ракетного комплекса. Сумма соглашения составила 375 миллионов долларов. В рамках него Манила получит три полка ракетных комплексов, передает РИА Новости.
«В конце декабря на Филиппины прибудут первые ракеты "Брамос" и будут оборудованы технические позиции для этих ракет», — заявил Патхак.
Он добавил, что сейчас компания занимается обустройством данных позиций. Помимо этого, проводится подготовка персонала. По словам Патхака, Филиппины получат первый мобильный комплекс «Брамос» уже в третьем квартале 2024 года.