«Брамос» поставит первые ракеты на Филиппины в конце декабря

Как известно, в январе прошлого года Министерство обороны Филиппин заключило контракт с «Брамосом» на поставку ракетного комплекса. Сумма соглашения составила 375 миллионов долларов. В рамках него Манила получит три полка ракетных комплексов, передает РИА Новости.

