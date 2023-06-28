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Российские военные ударили авиационными бомбами по позициям ВСУ на Ореховском направлении

Армия
Российские военные ударили авиационными бомбами по позициям ВСУ на Ореховском направлении

Российская тактическая авиация сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск на Ореховском направлении. Об этом сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Украинские военные пытались перебросить подкрепления и резервы бронетехники на село Работино в Запорожской области. Данный населенный пункт контролируется российскими войсками. Ударив по скоплениям живой силы противника, авиация сорвала планы ВСУ, передает РИА Новости.

«Наша тактическая авиация отработала и сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники на Ореховском направлении», — заявил Рогов.

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении продолжаются тяжелые бои. По словам Рогова, украинские боевики пытаются прорваться на Времевском выступе.

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