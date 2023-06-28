Италия столкнулась с увеличением числа нуждающихся граждан

Количество граждан, обращающихся за помощью, заметно увеличилось в Италии в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные отделения католической благотворительной организации Caritas.
Так, по сравнению с показателями 2021 года в 2022 году число таких людей в Италии выросло на 12,5%. Отмечается, что данная тенденция во многом связана с увеличением количества украинских беженцев в стране.
«По сравнению с 2021 годом на 12,5% выросло число людей, которым была оказана помощь, что в значительной степени связано с ростом числа лиц с украинским гражданством», — сообщили в Caritas.
Представители организации добавили, что в 2022 году они помогли 21 930 украинцам, тогда как годом ранее поддержку получили только 3391 человек. Также на 16% возросло число бездомных, обращающихся в Caritas. Всего за прошлый год компания помогла 256 тысячам граждан в Италии.