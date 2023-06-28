Италия столкнулась с увеличением числа нуждающихся граждан

Представители организации добавили, что в 2022 году они помогли 21 930 украинцам, тогда как годом ранее поддержку получили только 3391 человек. Также на 16% возросло число бездомных, обращающихся в Caritas. Всего за прошлый год компания помогла 256 тысячам граждан в Италии.