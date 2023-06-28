Женщина стала жертвой аварии с участием грузовика на трассе под Воронежем

Смертельная авария произошла в Семилукском районе Воронежской области 27 июня. Жертвой ДТП стала 33-летняя женщина, сообщили в региональном МВД.
По информации правоохранителей, авария произошла около 16:50 по московскому времени. Установлено, что водитель ВАЗ-2110 выезжал со второстепенной дороги и врезался в Lada Granta под управлением 33-летней женщины.
Автомобиль Lada отбросило на встречную полосу движения. После легковой автомобиль столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Actors. Водитель Lada погибла до приезда бригады скорой помощи. О состоянии водителей фуры и ВАЗ-2110 ничего не сообщается. Остальные подробности отсутствуют.