Полянский потребовал информировать СБ ООН о ходе расследования диверсий на «СП»

Страны, ведущие расследование диверсий на «Северный потоках», должны держать в курсе своих действий Совет Безопасности ООН. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.
В настоящий момент расследованием терактов занимается Германия, Дания и Швеция. По словам дипломата, названные страны ни разу не проинформировали о ходе расследования ни РФ, пострадавшую от диверсий, ни СБ ООН.
«Мы считаем, что это абсолютно неприемлемо, и настаиваем, что наша страна… должна получать информацию об этой ситуации так же, как Совет Безопасности (ООН)», — отметил Полянский.
Россия намерена вновь обсудить теракты на заседании СБ ООН, чтобы соответствующую тему никто «не замел под ковер», добавил он. Москва должна понять реальную заинтересовать стран-участниц расследования в открытии истины.