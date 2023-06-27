Генерал Райдер подтвердил планы США передать Украине танки Abrams осенью

Власти США все еще планируют передать Украине танки M1A1 Abrams осенью. Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер в ходе брифинга.
Конкретных сроков передачи танков украинским солдатам представитель Пентагона не назвал. Однако он заверил, что поставки должны состояться до конца текущего года.
«Мы намерены поставить их до конца года. Мы говорили о том, что отправка этих танков будет осуществлена осенью», — добавил Райдер.
Журналисты поинтересовались, собираются ли США принять меры для более быстрой передачи Abrams. По словам Райдера, ремонт и переоборудование танков под нужды Украины уже стало «ускорением процесса».