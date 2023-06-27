Украинские военные обстреляли жилой сектор Лисичанска

Вооруженные силы Украины открыли огонь по жилому сектору Лисичанска. О происшествии сообщили в силовых структурах Луганской Народной Республики.
По предварительной информации, обстрел велся с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS. Информация о пострадавших или погибших на данный момент неизвестна.
«По Лисичанску выпущено несколько ракет. Предположительно, это РСЗО HIMARS. Есть разрушения», — рассказал источник в силовых структурах.
За год украинские военные выпустили порядка 800 ракет из систем HIMARS. Обстрелы со стороны ВСУ унесли жизни свыше 90 жителей Луганской Народной Республики.