Депутат Рады Бужанский назвал «маразмом» инициативу о переименовании Запорожья

Украинская Нацкомиссия ранее порекомендовала переименовать город Запорожье в рамках кампании по «дерусификации». Соответствующую инициативу раскритиковал депутат Верховной рады Максим Бужанский.
Политик указал, что Запорожье является легендарным городом и сердцем Украины. Решение о его переименовании он считает «маразмом» и «псевдопатриотизмом», которые «бьют» по жителям страны.
«Нам рассказывают, что Запорожье — это какой-то российский, имперский нарратив… Скажите, это не маразм? По-моему, это маразм», — заявил Бужанский в интервью «Страна.ua».
Вместо этого депутат предложил властям заняться более насущными проблемами. Например, подготовкой к зиме и обеспечением безопасности граждан.