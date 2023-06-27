Авария на автодороге Уфа — Янаул унесла жизни двух человек в Башкирии

Смертельное ДТП произошло на автодороге Уфа — Янаул в Благовещенском районе Республики Башкортостан. В результате происшествия погибли два человека, об этом сообщили представители госавтоинспекции по региону.
Установлено, что авария произошла на 71-м километре трассы приблизительно в 05:00 по местному времени. Участниками столкновения стали автомобили ВАЗ-2106 и Mazda. По данным ведомства, 18-летний водитель за рулем отечественной машины выехал на главную дорогу, после чего врезался в иномарку.
Погибшими являются владелец автомобиля ВАЗ и 31-летняя пассажирка Mazda. Также сообщается, что пострадали 14-летний пассажир ВАЗ и водитель иномарки, они были госпитализированы. По данному ДТП начато разбирательство.