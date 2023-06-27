Авария на автодороге Уфа — Янаул унесла жизни двух человек в Башкирии

Установлено, что авария произошла на 71-м километре трассы приблизительно в 05:00 по местному времени. Участниками столкновения стали автомобили ВАЗ-2106 и Mazda. По данным ведомства, 18-летний водитель за рулем отечественной машины выехал на главную дорогу, после чего врезался в иномарку.