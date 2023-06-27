С Новым Годом!

Ассоциация городов Украины заявила о рисках срыва отопительного сезона

Экономика
Ассоциация городов Украины заявила о рисках срыва отопительного сезона

Процесс подготовки к отопительному сезону находится под угрозой, предупредила пресс-служба Ассоциации городов Украины.

В заявлении говорится о росте количества обращений от муниципалитетов по поводу отсутствия компенсации разницы в ценах на газ. Более 5 млн жителей рискуют остаться без тепла в зимний период.

На компенсацию необходимо потратить не менее 36 млрд гривен, или 974 млн долларов. Ассоциация неоднократно обращалась в кабмин с просьбой решить проблему, но пока подвижек нет.

Среди других проблем в этой сфере — низкий уровень расчетов за полученные услуги, а также принудительное взыскание средств поставщиками природного газа со счетов предприятий теплоснабжения.

#Ассоциация городов Украины #отопительный сезон #Украина