Ассоциация городов Украины заявила о рисках срыва отопительного сезона

Процесс подготовки к отопительному сезону находится под угрозой, предупредила пресс-служба Ассоциации городов Украины.
В заявлении говорится о росте количества обращений от муниципалитетов по поводу отсутствия компенсации разницы в ценах на газ. Более 5 млн жителей рискуют остаться без тепла в зимний период.
На компенсацию необходимо потратить не менее 36 млрд гривен, или 974 млн долларов. Ассоциация неоднократно обращалась в кабмин с просьбой решить проблему, но пока подвижек нет.
Среди других проблем в этой сфере — низкий уровень расчетов за полученные услуги, а также принудительное взыскание средств поставщиками природного газа со счетов предприятий теплоснабжения.