Global Forest Watch: мир потерял около 10% тропических лесов за 2022 год

Мир потерял около 4,1 млн гектаров площади тропических лесов в 2022 году, согласно совместному отчету Университета Мэриленда и организации Global Forest Watch Института мировых ресурсов.
Каждую минуту прошлого года объем растительности сокращался на величину, равную 11 футбольным полям. Из-за таких масштабов исчезновения лесов в мире увеличился объем выбросов углекислого газа, согласно отчету специалистов.
«В 2022 году убыль девственных тропических лесов ускорилась, несмотря на то, что в предыдущем году 145 стран взяли на себя обязательство остановить вырубку лесов к 2030 году», — указано в документе.
Самые крупные по площади потери леса зарегистрированы в Демократической Республике Конго, Бразилии и Боливии. Наибольший ущерб по процентному соотношению отмечен в Гане. Причинами таких глобальных потерь тропических лесов стали добыча золота, какао и пожары.