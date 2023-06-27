Global Forest Watch: мир потерял около 10% тропических лесов за 2022 год

Самые крупные по площади потери леса зарегистрированы в Демократической Республике Конго, Бразилии и Боливии. Наибольший ущерб по процентному соотношению отмечен в Гане. Причинами таких глобальных потерь тропических лесов стали добыча золота, какао и пожары.