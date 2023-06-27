Ганчев: российские войска в Харьковской области ведут позиционные бои и выявляют ДРГ противника

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в регионе остается без значительных изменений.
«Есть позиционные бои, артиллерийские дуэли, борьба с проникновением ДРГ противника», — рассказал он.
По словам Ганчева, подразделения ВС РФ в Харьковской области ведут работу по выявлению диверсионных групп противника и пресечению ротаций ВСУ.
Ранее начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» полковник Сергей Зыбинский заявил, что российские войска сорвали две попытки ВСУ провести ротацию на Купянском направлении.