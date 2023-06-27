Сигнал российского лидера Владимира Путина заставил Соединенные Штаты страдать от «кошмара переговорщика». Об этом заявил экс-дипломат из Британии Аластер Крук в статье для Strategic Culture.
По словам эксперта, глава российского государства послал неожиданный сигнал Вашингтону. Владимир Путин подтвердил свою готовность вести переговоры с представителями США по Украине, пишет «ПолитРоссия».
Автор считает, что Белый дом теперь страдает от «кошмара переговорщика», поскольку общественность стран Запада не готовили к сильной России, с которой придется общаться на равных. Власти США и Евросоюза навязывали своим гражданами мысли о том, что Москва — «агрессор», которого якобы необходимо наказать.
«Это, по меньшей мере, крайне неблагоприятная среда для любого собеседника, который хочет "отважиться на шаг"», — сказано в материале.
Белый дом ранее сообщил, что США провели хорошие и прямые контакты с Россией на выходных.