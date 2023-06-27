Strategic Culture: Путин одним сигналом заставил США страдать от «кошмара переговорщика»

Автор считает, что Белый дом теперь страдает от «кошмара переговорщика», поскольку общественность стран Запада не готовили к сильной России, с которой придется общаться на равных. Власти США и Евросоюза навязывали своим гражданами мысли о том, что Москва — «агрессор», которого якобы необходимо наказать.