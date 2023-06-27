Телеведущая Татьяна Лазарева высказала желание вернуться в Россию

Иноагент Татьяна Лазарева✱ заявила о возвращении в Россию после отъезда в Испанию.
Когда началась СВО, телеведущая Татьяна Лазарева была в командировке на Украине. С трудом покинув Киев, она решила переехать в Испанию, там у нее есть недвижимость.
Отметим, что Лазарева раскритиковала действия России и до сих пор продолжает критиковать политику своей страны.
Артистка Татьяна Лазарева поделилась в интервью, что может вернуться в Россию.
«Я не то чтобы каждый день страдаю, думая: „Ах, когда я вернусь в Москву, и что там происходит?“. Нет, я проживаю здесь свою какую-то жизнь. Жалеть о той, которая была, или мечтать о той, которая будет - пустая трата времени. У меня, честное слово, нет пока тягостного ощущения, что я никогда не вернусь в Россию. Я почему-то уверена, что вернусь»,– рассказала ведущая Лазарева в интервью.
Сейчас Татьяна проживает в своем доме в городе Марбелье в Испании и занимается благотворительностью и творчеством.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами