Ермак: Украина рассчитывает получить первые истребители F-16 до конца 2023 года

Украинское командование надеется получить от Запада первые истребители F-16 до конца текущего года. Такое заявление сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Я верю в то, что мы можем получить первые истребители еще до конца этого года», — выразил надежду Ермак в беседе с украинскими журналистами.
По словам политика, большинство стран из авиационной коалиции заявило о готовности предоставить киевскому режиму самолеты американского производства до конца текущего лета, однако некоторые союзники пока не могут сделать этого в силу неразрешенных «технических вопросов».