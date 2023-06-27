Советник офиса Зеленского Подоляк счел слова Орбана об Украине оскорблением Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан втоптал репутацию своей страны в историческую грязь. Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Недавно венгерский политик заявил, что достижение мира зависит от воли США. По его словам, Украина больше не является суверенной страной.
Высказывание вызвало критику со стороны Подоляка. По его словам, Орбан якобы унизил европейские ценности, а также оскорбил свою страну.
«И насколько же надо не уважать Венгрию, чтобы так цинично втоптать репутацию собственной страны в историческую грязь», – написал Подоляк в Twitter.
Ранее Виктор Орбан прокомментировал идею увеличить бюджет Евросоюза, а также выделить из него 50 миллиардов евро на помощь Украине. Политик считает такое предложение несерьезным.