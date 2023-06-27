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Перехват британских самолетов российскими Су-27 в Черном море вызвал обеспокоенность у читателей Daily Mail

Армия
Перехват британских самолетов российскими Су-27 в Черном море вызвал обеспокоенность у читателей Daily Mail

Самолеты ВВС Британии попытались приблизиться к границам России в Черном море, но были перехвачены экипажами истребителей Су-27 ВКС РФ. Эта ситуация вызвала тревогу у читателей Daily Mail и вынудила их вспомнить о «памперсах».

«Нам просто нравится пугать русских ради смеха. Этот комментарий был спонсирован Pampers», — с иронией заметил один из комментаторов.

Другие пользователи обратили внимание, что правительство Риши Сунака должно объяснить свой рискованный поступок. Некоторые призвали британские власти прекратить «трогать медведя» во избежания конфликта с РФ, передает «ПолитРоссия».

Ранее стало известно, что жители Великобритании выступили за отмену антироссийских санкций. Они также заявили, что хотят наладить межгосударственные отношения.

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