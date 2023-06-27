Самолеты ВВС Британии попытались приблизиться к границам России в Черном море, но были перехвачены экипажами истребителей Су-27 ВКС РФ. Эта ситуация вызвала тревогу у читателей Daily Mail и вынудила их вспомнить о «памперсах».
«Нам просто нравится пугать русских ради смеха. Этот комментарий был спонсирован Pampers», — с иронией заметил один из комментаторов.
Другие пользователи обратили внимание, что правительство Риши Сунака должно объяснить свой рискованный поступок. Некоторые призвали британские власти прекратить «трогать медведя» во избежания конфликта с РФ, передает «ПолитРоссия».
Ранее стало известно, что жители Великобритании выступили за отмену антироссийских санкций. Они также заявили, что хотят наладить межгосударственные отношения.