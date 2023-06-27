Матвиенко признала реальную опасность возвращения нацизма в мире

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила о реальной опасности возвращения нацизма на мировую арену. Она подняла данную тему на встрече с участниками проекта «Поезд Памяти».
Дипломат напомнила о попытках коллективного Запада «отнять память» у России. По ее словам, оппонент стремится переписать историю победы Советского Союза над фашизмом. Несмотря на это, европейцы в курсе, кто на самом деле это сделал.
«Поэтому сейчас очень важно, чтобы молодые люди в вашем лице понимали опасность того, что происходит в мире. Реальную опасность возвращения нацизма», — отметила Матвиенко во время выступления в Уфе.
Ранее председатель Совфеда обратила внимание на «определенную фашизацию» западных политических элит. Матвиенко написала об этом в своем блоге на официальном сайте верхней палаты российского парламента.