«Проверка на прочность». Эксперт прокомментировал попытки завербовать российских дипломатов

Сотрудникам российских дипломатических представительств за рубежом нужно быть психологически и политически готовыми к тому, что иностранные спецслужбы будут пытаться их завербовать.
Об этом в эфире радио Sputnik заявил почетный профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий.
Ранее заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая рассказала о том, что американские спецслужбы совершенно открыто предпринимают попытки завербовать российских дипломатов, делая им соответствующие предложения «в аэропорту и на улице», посредством контекстной рекламы в интернете, а также расклеивая листовки у мест их проживания и по пути на работу.
Комментируя эти слова, профессор Клепацкий отметил, что работающим за рубежом российским дипломатам действительно нужно быть готовыми к подобному давлению иностранных спецслужб.
«Это акт психологического давления на наших представителей за рубежом, проверка на прочность. Я думаю, что это не только в США и в структурах ООН. Скорее всего, последуют действия аналогичного характера и со стороны других стран, прежде всего членов НАТО и Евросоюза», – отметил эксперт.
По его словам, иностранные спецслужбы активно вели подобную деятельность в 1990-х годах, но потом стороны договорились о прекращении такой практики.
Сейчас, по всей видимости, западные «партнеры» вновь решили проверить российских дипломатов на устойчивость.
«В принципе, наши дипломаты должны быть готовы психологически и политически к таким действиям, это вытекает из специфики их работы», – добавил Клепацкий.
Можно ожидать, что американские спецслужбы будут продолжать попытки найти слабое звено в рядах российских дипломатов. Хотя попытки вербовки, конечно, не укладываются ни в какие нормы международного права. Но подобные подходы к ведению дел всегда были и будут.
Просто Соединенные Штаты уже давно не считают нужным придерживаться международного права, поэтому этот аргумент можно даже не вспоминать, заключил профессор.