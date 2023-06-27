«Проверка на прочность». Эксперт прокомментировал попытки завербовать российских дипломатов

Можно ожидать, что американские спецслужбы будут продолжать попытки найти слабое звено в рядах российских дипломатов. Хотя попытки вербовки, конечно, не укладываются ни в какие нормы международного права. Но подобные подходы к ведению дел всегда были и будут.