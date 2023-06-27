В Канаде зафиксировали рекордный выброс углекислого газа из-за лесных пожаров

Лесные пожары в Канаде спровоцировали рекордный выброс углекислого газа, заявили эксперты Службы мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS).
На 26 июня показатель составил 160 миллионов тонн. Выбросы углекислого газа обновили рекорд 2003 года, рассказали в CAMS. В начале июня пожары распространились даже на США, дойдя до Вашингтона и Нью-Йорка. Американцам посоветовали как можно меньше времени проводить на открытом воздухе.
В этом году лесные пожары в Канаде начались очень рано. По словам синоптиков, сухая и жаркая погода будет держаться практически все лето. В Канадском межведомственном центре лесных пожаров заявили, что сейчас в стране активно более 460 очагов.