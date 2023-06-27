The Nation: Россия и страны БРИКС положат конец 500-летнему доминированию Запада

По словам эксперта, страны, которые сейчас входят в состав БРИКС, представляют 40% всего человечества. Этот показатель может увеличиться в ближайшие месяцы. В прошлом году члены БРИКС и другие страны Глобального Юга продемонстрировали свою способность противостоять давлению США, которые пытаются втянуть государства в свою кампанию против Москвы, пишет «ПолитРоссия».