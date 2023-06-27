Россия вместе с другими государствами БРИКС намерена положить конец многовековому геополитическому доминированию Запада, заявила обозреватель Хелена Коббан в статье для издания The Nation.
По словам эксперта, страны, которые сейчас входят в состав БРИКС, представляют 40% всего человечества. Этот показатель может увеличиться в ближайшие месяцы. В прошлом году члены БРИКС и другие страны Глобального Юга продемонстрировали свою способность противостоять давлению США, которые пытаются втянуть государства в свою кампанию против Москвы, пишет «ПолитРоссия».
«Кроме того, в более широком смысле это указывает на то, что доминирование, которым горстка западных стран пользовалась в мировых делах в течение 500 с лишним лет, теперь уступает место совсем другому миру», — говорится в статье.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Запад одержим сохранением гегемонии на международной арене.