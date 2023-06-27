Ткаченко объяснил нежелание Великобритании финансировать Украину предвыборными уловками

Власти Великобритании потратили на украинский конфликт более 15 млрд фунтов (1,6 трлн рублей) с начала российской военной спецоперации, забыв про интересы собственных граждан. Об этом заявил британский политический обозреватель Энтони Уэббер. Как считает политолог Станислав Ткаченко, его точку зрения разделяют многие британцы, но элитам на это совершенно наплевать.
Напомним, Уэббер стал автором петиции «За прекращение поставок оружия Киеву и отмену антироссийских санкций», на которую теперь обязан отреагировать парламент. Журналист убежден, что у Великобритании не было ни малейших внешнеполитических причин вовлекаться в украинский кризис.
По его словам, последствия санкций, введенных против России, сильно ощущают на себе население и экономика Великобритании. Это резкое подорожание жизни, рост цен на все виды энергии, инфляция, повышение процентных, арендных и ипотечных ставок.
«У нас постоянно происходят забастовки. Людей возмущает, когда правительство заявляет, что у него нет денег, чтобы платить работникам, но при этом находит миллиарды на вооружения, направляемые на Украину. Британские власти отстаивают интересы глобалистских корпораций, которым хочется обескровить Украину, заполучить все ее сырье и минеральные ресурсы», — заявил Уэббер.
Как сообщил «Политике Сегодня» политолог, руководитель программы «Дипломатия» СПбГУ Станислав Ткаченко, позиция Лондона в отношении Киева в ближайшие годы не имеет шансов поменяться.
«Думаю, до ближайших парламентских выборов в политическом отношении к Украине ничего в Британии не изменится. Да и с какой стати? Премьер-министр Британии Риши Сунак занял вполне определенную позицию — она совпадает и с позицией его предшественника Бориса Джонсона, и с позицией его партии в целом», — отметил Ткаченко.
По его мнению, выступления персонажей вроде Энтони Уэббера — это такой своеобразный «поклон» общественному мнению страны.
«Часть политической элиты, так или иначе, все равно вынуждена прислушиваться к общественному мнению, которое считает, что "для Британии бесполезно тратить деньги на Украину, потому что огромные средства расходуются, а результата нет — значит, это довольно глупое занятие", — считает политолог. — Гораздо интереснее будет выглядеть эта дискуссия ближе к выборам, когда и кандидаты от правящей партии, и оппозиция начнут выражать "«усталость" от украинского кризиса».
Ткаченко напомнил — ярким примером такой «усталости от Украины» является премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая по ходу своей предвыборной кампании на каждом углу говорила, что «Италия устала от расходов на Украину, пора все это сворачивать».
«Но на второй день после того, как она стала премьером, Мелони вдруг заявила, что Италия вовсе не "устала от расходов", а готова и дальше оказывать военную и финансовую помощь Украине. Так что украинский вопрос становится элементом таких внутренних электоральных процессов в Европе, которые к сути событий, в общем-то, отношения не имеют», — указал Ткаченко.
При этом, отметил он, те же британцы в массе своей не готовы платить миллиарды фунтов своих налогов на нужды далекой и не слишком им интересной страны.
«Но они имеют возможность высказать свое мнение один раз в пять лет, на парламентских выборах. А к выборам британские политики как раз будут говорить о том, что "пора прекращать финансировать Киев". Но, как только выборы пройдут, они продолжат нынешнюю политику. Думаю, так дело обстоит как минимум в половине государств Евросоюза. Даже президент Молдавии Майя Санду, когда она шла на выборы, ни слова не говорила о том, что намерена "рвать с Россией"», — заключил Станислав Ткаченко.
Напомним, по данным военных экспертов, которые суммировали открытые данные из разных источников, на сегодня страны Запад потратили на нужды Украины как минимум 156 млрд долларов. Для сравнения: ВВП Украины, по официальным данным за 2022 год, составляет 138,8 млрд долларов.