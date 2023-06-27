Актер театра и кино Станислав Садальский раскрыл правду о конкуренции актрис Татьяны Васильевой и Инны Чуриковой

Заслуженный артист России Станислав Садальский поделился подробностями конфликта между актрисами Татьяной Васильевой и Инной Чуриковой
Станислав Садальский высказался по поводу конкуренции между двумя артистками. В своем блоге в Instagram✱. Актер написал, что недавно ушедшую из жизни актрису Инну Чурикову должна была заменить на театральной сцене Татьяна Васильева.
По словам артиста, кинорежиссер Марк Захаров предпочитал Чурикову для главных ролей. Это означало, что Васильева оставалась в качестве запасного варианта.
«Когда-то я предложил Марку Захарову вариант с Татьяной Васильевой, но из-за Инны Чуриковой мы не реализовали эту идею. Инна Михайловна узнала об этом и была очень недовольна», – написал Садальский в своем блоге .
Актер отметил, что сейчас после смерти Инны Чуриковой он может рассказать о борьбе двух актрис на творческой арене. Садальский подчеркнул, что даже сейчас Татьяну Васильеву мало ставят в постановки. Несмотря на то, что актриса имеет свою артистическую заслугу, нынешний директор «Ленкома» Марк Варшавер по-прежнему оставляет ее «в запасе». Этот факт расстраивает Садальского.
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