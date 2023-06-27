Актер театра и кино Станислав Садальский раскрыл правду о конкуренции актрис Татьяны Васильевой и Инны Чуриковой

Актер отметил, что сейчас после смерти Инны Чуриковой он может рассказать о борьбе двух актрис на творческой арене. Садальский подчеркнул, что даже сейчас Татьяну Васильеву мало ставят в постановки. Несмотря на то, что актриса имеет свою артистическую заслугу, нынешний директор «Ленкома» Марк Варшавер по-прежнему оставляет ее «в запасе». Этот факт расстраивает Садальского.