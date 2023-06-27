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Польский концерн Orlen заменит российскую нефть поставками британской BP

Экономика
Польский концерн Orlen заменит российскую нефть поставками британской BP

Энергетический концерн Польши Orlen нашел поставщика, который сможет заменить стране импорт российской нефти. Предприятие подписало соглашение о закупке энергоресурса у британской нефтегазовой компании British Petroleum (BP), сообщило агентство Bloomberg.

Согласно контракту, единственный польский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) будет приобретать у экспортера из Великобритании «до 6 млн тонн высококачественного сырья в течение одного года». Это количество составляет около 15% спроса на нефть всей группы Orlen.

Новый договор станет дополнением текущих долгосрочных сделок с компанией Saudi Aramco, на долю которой с прошлого года приходится чуть менее 50% потребностей концерна, уточняет агентство.

В апреле 2023 года Orlen объявила, что разорвала последний контракт на поставки российской нефти, который у нее был заключен с компанией «Татнефть».

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