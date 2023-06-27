Польский концерн Orlen заменит российскую нефть поставками британской BP

Энергетический концерн Польши Orlen нашел поставщика, который сможет заменить стране импорт российской нефти. Предприятие подписало соглашение о закупке энергоресурса у британской нефтегазовой компании British Petroleum (BP), сообщило агентство Bloomberg.
Согласно контракту, единственный польский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) будет приобретать у экспортера из Великобритании «до 6 млн тонн высококачественного сырья в течение одного года». Это количество составляет около 15% спроса на нефть всей группы Orlen.
Новый договор станет дополнением текущих долгосрочных сделок с компанией Saudi Aramco, на долю которой с прошлого года приходится чуть менее 50% потребностей концерна, уточняет агентство.
В апреле 2023 года Orlen объявила, что разорвала последний контракт на поставки российской нефти, который у нее был заключен с компанией «Татнефть».