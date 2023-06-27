Певцов вспомнил притчу о блудном сыне и посоветовал уехавшим артистам покаяться

Актер Дмитрий Певцов считает, что сбежавшие из страны артисты смогут получить прощение только через покаяние. Он заявил, что сегодня для этих людей важно собственное осознание содеянного.
Народный артист России отметил, что тем, кто уехал из России не будет покоя до той поры, пока они не увидят, что с ними произошло. Он напомнил, что прощение от государства или граждан уже не настолько важно.
«Не будет им покоя и не будет им радости, если не будет их искреннего покаяния. Можно же обмануть и сказать "я исповедался" и пойти… Не будет причастия, потому что Господь все видит, и нужно жить не перед людьми, а перед Господом Богом», — заявил Певцов на пресс-конференции в преддверии своего 60-летия.
Также он напомнил притчу о заблудшем сыне, добавив, что прощать оступившихся нужно. Иногда, по словам Певцова, главным становится милосердие.