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Экс-замминистра спорта Сотников попал под статью о превышении полномочий в Красноярске

Происшествия
Экс-замминистра спорта Сотников попал под статью о превышении полномочий в Красноярске

В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра спорта региона. Роман Сотников обвиняется в превышении полномочий, сообщили в краевой прокуратуре.

Основанием для следственных действий стали материалы сотрудников ФСБ. Речь идет о сумме 5,5 миллиона рублей.

Фигурант был связан с организацией торжественного награждения одаренных детей. Подробности предстоящего конкурса для проведения мероприятия он рассказал знакомому директору фирмы. Чиновник также помог коммерсанту выиграть тендер.

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