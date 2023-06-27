Экс-замминистра спорта Сотников попал под статью о превышении полномочий в Красноярске

В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра спорта региона. Роман Сотников обвиняется в превышении полномочий, сообщили в краевой прокуратуре.
Основанием для следственных действий стали материалы сотрудников ФСБ. Речь идет о сумме 5,5 миллиона рублей.
Фигурант был связан с организацией торжественного награждения одаренных детей. Подробности предстоящего конкурса для проведения мероприятия он рассказал знакомому директору фирмы. Чиновник также помог коммерсанту выиграть тендер.