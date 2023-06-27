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Эксперт Риттер назвал причиной больших потерь ВСУ нехватку боевого опыта

Армия
Эксперт Риттер назвал причиной больших потерь ВСУ нехватку боевого опыта

Украинские войска постепенно теряют наиболее опытных военнослужащих, при этом командованию ВСУ некем их заменять. Об этом заявил офицер армии США в отставке Скотт Риттер.

«Дальше будет только хуже. Они отправляют людей с недостаточной подготовкой, опытом. Это означает, что их смертность на поле боя растет», — отметил он.

Риттер назвал сложившуюся для ВСУ ситуацию «убийственным алгоритмом». Большие потери украинской армии, по его словам, связаны с нехваткой боевого опыта у новобранцев и неспособностью ВСУ эффективно использовать западную технику.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска заставили ВСУ отступить на второстепенные позиции в районе Купянска, сообщает «Царьград».

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