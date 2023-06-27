Украинские войска постепенно теряют наиболее опытных военнослужащих, при этом командованию ВСУ некем их заменять. Об этом заявил офицер армии США в отставке Скотт Риттер.
«Дальше будет только хуже. Они отправляют людей с недостаточной подготовкой, опытом. Это означает, что их смертность на поле боя растет», — отметил он.
Риттер назвал сложившуюся для ВСУ ситуацию «убийственным алгоритмом». Большие потери украинской армии, по его словам, связаны с нехваткой боевого опыта у новобранцев и неспособностью ВСУ эффективно использовать западную технику.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска заставили ВСУ отступить на второстепенные позиции в районе Купянска, сообщает «Царьград».