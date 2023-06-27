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Сенатор Карасин заявил о необходимости укрепления интеграции России и Белоруссии

Политика
Сенатор Карасин заявил о необходимости укрепления интеграции России и Белоруссии

России и Белоруссии необходимо укреплять интеграцию в разных сферах, поскольку это делает страны сильнее на международной арене, заявил член Совета Федерации Григорий Карасин.

По словам политика, последние события в РФ продемонстрировали эффективность интеграции Москвы и Минска.

«Укрепляя интеграцию в различных сферах, мы вместе становимся сильнее на международной арене», — подчеркнул сенатор на форуме в Башкортостане.

Политик добавил, что тема общественной дипломатии Союзного государства становится более актуальной, поскольку Россия и Белоруссия выступают единым фронтом против Запада.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва и Минск полны решимости противостоять попыткам дестабилизации.

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