Сенатор Карасин заявил о необходимости укрепления интеграции России и Белоруссии

России и Белоруссии необходимо укреплять интеграцию в разных сферах, поскольку это делает страны сильнее на международной арене, заявил член Совета Федерации Григорий Карасин.
По словам политика, последние события в РФ продемонстрировали эффективность интеграции Москвы и Минска.
«Укрепляя интеграцию в различных сферах, мы вместе становимся сильнее на международной арене», — подчеркнул сенатор на форуме в Башкортостане.
Политик добавил, что тема общественной дипломатии Союзного государства становится более актуальной, поскольку Россия и Белоруссия выступают единым фронтом против Запада.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва и Минск полны решимости противостоять попыткам дестабилизации.