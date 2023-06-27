Замдиректора центра реабилитации инвалидов в Петербурге арестовали за требование взятки

Подозреваемого в получении взятки замдиректора научного центра реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта Павла Сорокового отправили под арест до 19 август 2023 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.