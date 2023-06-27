Замдиректора центра реабилитации инвалидов в Петербурге арестовали за требование взятки

Подозреваемого в получении взятки замдиректора научного центра реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта Павла Сорокового отправили под арест до 19 август 2023 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Сороковой обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 6 статьи 290 УК РФ, которое касается получения взятки должностным лицом. Следствие утверждает, что подозреваемый угрожал подрядчику «Руспроектстрою» и требовал взятку, что привело к расторжению госконтракта на 3,6 млн рублей.
Подрядчик должен был разработать проектно-сметную документацию по капремонту помещений лаборатории экспертизы и испытаний ортопедических протезов. Кроме того, Сороковой, по версии следствия, грозил внести «Руспроектстрой» в перечень недобросовестных поставщиков.
Несмотря на то, что подозреваемый сотрудничал со следствием, Красногвардейский районный суд принял решение отправить Сорокового под стражу до 19 августа 2023 года.