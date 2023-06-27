Автор RCD указал на две серьезные ошибки Байдена в отношении России

Президент США Джо Байден оказал России услугу, когда допустил две большие ошибки. Об этом написало издание RealClearDefense.
Автор статьи, профессор политологии в Университете Уилкса Фрэнсис П. Семпа. По его словам, союзники Вашингтона не видят лидерства Соединенных Штатов, а также не понимают, куда их ведут. Это стало первой серьезной ошибкой Байдена, передает «ПолитРоссия».
Кроме того, Белый дом взял на себя большую часть расходов на фоне украинского конфликта. В этом случае Москва может одержать победу над США. Дело в том, что американцы не смогут бесконечно содержать украинскую армию.
«Фергюсон сомневается, что американский народ продолжит поддерживать помощь Украине и сдерживание Китая в этих обстоятельствах», – считает автор.
Ранее американский политик Роберт Кеннеди-младший обвинил Джо Байдена в ухудшении отношений с Россией. По его словам, политик свел диалог к угрозам и оскорблениям.