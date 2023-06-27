Потребительские кредиты станут дешевле с 1 июля из-за понижения процентной ставки

В беседе с РИАМО он отметил, что Центробанк пытается снизить долговую нагрузку на граждан, поэтому максимальная ежедневная ставка по потребкредитам сократится с 1% до 0,8%. Общая стоимость займа не сможет превышать 292% годовых (ранее она равнялась 365%). В свою очередь максимальный размер переплаты упадет со 150% до 130%.