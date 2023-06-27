Потребительские кредиты станут дешевле с 1 июля из-за понижения процентной ставки

Жители России с 1 июля 2023 года смогут взять потребительский заем по сниженной ставке, но доступность кредитов несколько сократится, заявил генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков.
В беседе с РИАМО он отметил, что Центробанк пытается снизить долговую нагрузку на граждан, поэтому максимальная ежедневная ставка по потребкредитам сократится с 1% до 0,8%. Общая стоимость займа не сможет превышать 292% годовых (ранее она равнялась 365%). В свою очередь максимальный размер переплаты упадет со 150% до 130%.
Однако в результате нововведений стоит ждать ужесточения скоринга со стороны микрофинансовых организаций. Потеряв в доходах, они станут строже оценивать заемщика и реже одобрять выдачу денег. Кроме того, чтобы избежать появления так называемых черных игроков, ЦБ будет тщательно следить за мошенниками и вовремя пресекать их деятельность, указал Петков.