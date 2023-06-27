Запад испугался потенциального российского ответа на подрыв «СП» и «СП-2»

В ответ на диверсию на «Северных потоках» Россия может перерезать подводные кабели, лишив Европу и США триллионов долларов. Такой вывод сделали журналисты американского издания The Maritime Executive.
Обозреватели уточнили, что подводные провода выполняют важную функцию — они объединяют весь существующий цифровой мир. В режиме реального времени кабели передают данные и сигналы связи по всему миру, обеспечивая около 99% всего интернет-трафика.
Кроме того, на них держится межконтинентальная телефонная связь и передача информации. Если Москва решится воплотить свои угрозы в жизнь, то последствия «будут масштабными и наступят незамедлительно».
«Из-за такой диверсии люди лишатся телефонной связи, стриминговых сервисов, а также возможности обмениваться сообщениями и видео. Службы здравоохранения и экстренной помощи потеряют связь друг с другом и с населением», — говорится в тексте.
По мнению экспертов, в случае такого развития событий триллионы долларов попросту исчезнут из американской и европейских экономик. Это приведет к закрытию огромного числа рабочих мести и компаний. Мировая торговля также окажется под ударом.
«Перебои в работе цепочек снабжения будут усугубляться, жизненно важные продукты окажутся в дефиците. Обычные магазины лишатся связи с поставщиками, а это приведет к нехватке продовольствия и прочих товаров первой необходимости», — уточнили они.
Кроме того, образовательные учреждения не смогут проводить онлайн обучение, что серьезно скажется на подготовке студентов и школьников, которые будут лишены доступа к знаниям и образовательным ресурсам.
Параллельно этому ключевые инфраструктурные объекты западных стран, такие как линии электропередачи, транспортные сети и системы водоснабжения также могут перестать работать.
«На ремонт поврежденных кабелей уйдет какое-то время. Это станет испытанием для общественного порядка в пострадавших странах, так как население, не получая жизненно важные услуги, начнет испытывать все больше недовольства», — добавили аналитики.
В свою очередь руководство НАТО рассматривает данную угрозу со стороны России как вполне серьезную и даже вероятную. Так, Североатлантический альянс объявил о создании в Великобритании центра, который сосредоточится на мониторинге и защите критической инфраструктуры.
«Любая попытка Москвы повредить подводные интернет-кабели станет абсолютно несоразмерным ответом на предполагаемую причастность Запада к подрыву "Северного потока". Такой шаг не только ослабит региональную стабильность, но и поставит мир на грань всеобъемлющего конфликта», — резюмировали журналисты.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как руководство западных стран нашло виновного в теракте на «Северных потоках».